TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %30,33 arttı, aylık %0,46 arttı.



YD-ÜFE 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,33 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,07 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %30,08 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %45,13 artış, imalatta %30,08 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %30,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,79 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,96 artış, enerjide %61,56 artış, sermaye mallarında %20,69 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,47 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,26 artış, imalatta %0,47 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,75 artış, enerjide %13,08 azalış, sermaye mallarında %0,84 artış olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör