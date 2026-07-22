TÜİK açıkladı: Yurt içi turizm hareketlendi! Seyahat harcamaları 102 milyar TL’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-mart dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı.
Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 artarak 14 milyon 168 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 73 milyon 622 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.
SEYAHATE ÇIKANLAR, 102 MİLYAR 312 MİLYON 286 BİN TL HARCADI
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %92,4'ünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,6'sını ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.
Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,9 ile yeme ve içme harcamaları, %27,6 ile ulaştırma harcamaları ve %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %29,1, ulaştırma harcamalarında %30,1 ve giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ise %62,2'lik artış görüldü.
YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER %68,1 İLE İLK SIRADA YER ALDI
Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %22,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,1 ile "sağlık" yer aldı.
SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 652 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 5 milyon 461 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.