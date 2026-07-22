TÜİK açıkladı: Yurt içi turizm hareketlendi! Seyahat harcamaları 102 milyar TL’yi aştı

SEYAHATE ÇIKANLAR, 102 MİLYAR 312 MİLYON 286 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %92,4'ünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,6'sını ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,9 ile yeme ve içme harcamaları, %27,6 ile ulaştırma harcamaları ve %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %29,1, ulaştırma harcamalarında %30,1 ve giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ise %62,2'lik artış görüldü.