TÜİK, ağustos ayı enflasyon verisini ne zaman açıklayacak?

Ekonomi gündeminin en önemli verilerinden olan enflasyon oranları bugün açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanması sonrasında Eylül ayı konut ve iş yeri kira artış oranları da belli olacak. Peki, enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentileri ne yönde?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini resmi takvimi doğrultusunda duyuracak. TÜFE verileri 3 Eylül Perşembe günü yani bugün saat 10:00'da açıklanacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Haber Girişi Sevde Demir - Editör