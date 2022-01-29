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Giriş Tarihi: 30.1.2022

TÜİK başkanlığına Çetinkaya getirildi

TÜİK başkanlığına Çetinkaya getirildi
TUİK başkanlığına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verilerek yeni atama yapıldı. TÜİK Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. 1981'de Malatya'da doğan Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2005 döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojilerinde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005'te BDDK'de göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Vakıf Katılım Bankası'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
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TÜİK başkanlığına Çetinkaya getirildi
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