TÜİK çiftçinin enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

TARIM ÜRÜNLERİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,60

Buna göre Tarım-ÜFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,41 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 41,54 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİNDE

Sektör bazında bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,24, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,16 ve balık ile diğer su ürünleri ve balıkçılık destek hizmetlerinde yüzde 7,43 artış kaydedildi.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ÜFE AZALDI

Ana gruplarda ise bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,73 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32 artış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ SEBZE VE KARPUZDA GÖRÜLDÜ

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 113,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 10,48 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubunda kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör