TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ihracat birim değer endeksi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Endeks, Kasım 2022'ye göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 ve yakıtlarda yüzde 19 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, yakıtlarda yüzde 27,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükseldi.

Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1, yakıtlarda yüzde 52,6 artış gösterirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2, yakıtlarda yüzde 6,1 azalırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2023'te 152,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 azalarak 151,7 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2022'de 150,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5 yükselerek 157,7 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2023'te 133,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,2 azalarak 123,8 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2022'de 119 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak 121,7 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2022'de 79,4 olan dış ticaret haddi, 6,9 puan yükselişle Kasım 2023'te 86,3'e çıktı.