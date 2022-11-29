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Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:39 Son Güncelleme: 29.11.2022 10:39

TÜİK kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin kasımda yüzde 0,2 azalarak 96,9 olduğunu duyurdu.

DHA
TÜİK kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ten yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 iken, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.

Önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 118,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

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TÜİK kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı
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