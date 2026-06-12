TÜİK: Nisan’da süt üretimi arttı

Ocak–Nisan döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 2,9, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 11,1 ve içme sütü üretimi yüzde 6,7 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimi bu dönemde yüzde 2,4 geriledi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 1,3 düşüşle 994 bin 137 tona geriledi. İçme sütü üretimi ise 164 bin 354 tondan yüzde 6 azalarak 154 bin 447 ton seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör