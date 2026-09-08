TÜİK rakamlarla açıkladı: Parasını buraya yatıran kazandı! Ağustos’un en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,66, Euro %0,61 ve mevduat faizi %0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,86 ve BIST 100 endeksi %1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,38, Euro %1,34 ve mevduat faizi %1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,15 ve BIST 100 endeksi %1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.