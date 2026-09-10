TÜİK şirketlerin dijital karnesini açıkladı: Girişimlerin teknoloji alışkanlıkları değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, işletmelerin dijital teknolojileri kullanımındaki gelişimi ortaya koydu. Araştırmaya göre girişimlerin internet bağlantı hızlarından sosyal medya kullanımına, e-satıştan bulut bilişime ve siber güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda dijitalleşmenin arttığı görüldü.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 52,9'U 100 MBİT/S VE ÜZERİ HIZDA İNTERNET KULLANDI

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı.

Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimlerin yüzde 47,1'inin 100 Mbit/s'den az, yüzde 43,7'sinin 100-999 Mbit/s, yüzde 9,2'sinin ise 1 Gbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olduğu görüldü.

Böylece sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimler içinde 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olanların oranı yüzde 52,9 oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜZDE 57,7'YE ÇIKTI

Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 55,2 iken 2026 yılında yüzde 57,7'ye yükseldi.

Çalışan sayısına göre bakıldığında sosyal medya kullanım oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 55,0, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 68,4, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyetlere göre sosyal medya kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri oldu. Bu alanı yüzde 83,1 ile finans ve sigorta, yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı izledi.

En düşük sosyal medya kullanım oranları ise yüzde 40,7 ile inşaat, yüzde 42,7 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 56,9 ile idari ve destek hizmet faaliyetlerinde görüldü.