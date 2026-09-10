TÜİK şirketlerin dijital karnesini açıkladı: Girişimlerin teknoloji alışkanlıkları değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, işletmelerin dijital teknolojileri kullanımındaki gelişimi ortaya koydu. Araştırmaya göre girişimlerin internet bağlantı hızlarından sosyal medya kullanımına, e-satıştan bulut bilişime ve siber güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda dijitalleşmenin arttığı görüldü.
GİRİŞİMLERİN YÜZDE 52,9'U 100 MBİT/S VE ÜZERİ HIZDA İNTERNET KULLANDI
En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı.
Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimlerin yüzde 47,1'inin 100 Mbit/s'den az, yüzde 43,7'sinin 100-999 Mbit/s, yüzde 9,2'sinin ise 1 Gbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olduğu görüldü.
Böylece sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimler içinde 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olanların oranı yüzde 52,9 oldu.
SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜZDE 57,7'YE ÇIKTI
Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 55,2 iken 2026 yılında yüzde 57,7'ye yükseldi.
Çalışan sayısına göre bakıldığında sosyal medya kullanım oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 55,0, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 68,4, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.
Ekonomik faaliyetlere göre sosyal medya kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri oldu. Bu alanı yüzde 83,1 ile finans ve sigorta, yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı izledi.
En düşük sosyal medya kullanım oranları ise yüzde 40,7 ile inşaat, yüzde 42,7 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 56,9 ile idari ve destek hizmet faaliyetlerinde görüldü.
GİRİŞİMLERİN YÜZDE 17,1'İ E-SATIŞ YAPTI
İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 13,6 iken 2025 yılında yüzde 17,1'e yükseldi.
E-satış yapan girişimlerin oranı 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 16,4, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 18,3, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 29,7 oldu.
Ekonomik faaliyetlere göre e-satış oranının en yüksek olduğu alan yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri olarak kayıtlara geçti. Bu alanı yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetleri takip etti.
BİLİŞİM UZMANI İSTİHDAMINDA ARTIŞ
Bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 15,2 oldu. Bu oran 2024 yılında yüzde 13,4 seviyesindeydi.
Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 10,8, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 29,8, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 73,3 olarak gerçekleşti.
Girişimlerin yüzde 6,4'ü 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanını işe aldı veya almayı denedi. Bu oran 2023 yılında yüzde 6,0 olmuştu.
İşe alan veya işe almaya çalışan girişimlerin yüzde 31,7'si işe alım sürecinde güçlük yaşadığını bildirdi.
İşe alımda güçlük yaşayanların karşılaştığı sorunların başında yüzde 82,6 ile adayların yüksek ücret beklentisi geldi. Bunu yüzde 71,8 ile adayların gerekli eğitim ve öğretim niteliklerine sahip olmaması, yüzde 71,0 ile ilgili iş deneyimine sahip olmaması ve yüzde 55,7 ile yeterli sayıda veya uygun aday başvurusu olmaması izledi.
BULUT BİLİŞİM KULLANIMI YÜZDE 20,2 OLDU
Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.
Bu oran çalışan sayısına göre önemli farklılık gösterdi. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim kullanım oranı yüzde 57,0 olurken, bu oran 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 33,3, 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 16,7 olarak kaydedildi.
Ekonomik faaliyetlere göre ücretli bulut bilişim kullanımının en yüksek olduğu alan yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri oldu. Bunu yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 43,2 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı takip etti.
En düşük oranlar ise yüzde 10,8 ile inşaat, yüzde 12,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ve yüzde 16,0 ile ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde görüldü.
GİRİŞİMLERİN YÜZDE 83'Ü GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 76,0 iken 2026 yılında yüzde 83,0'a yükseldi.
Çalışan sayısına göre güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 81,2, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 90,5, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 97,2 oldu.
Buna karşın girişimlerin yüzde 9,4'ü 2025 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlal olaylarından en az birini yaşadığını beyan etti.
Güvenlik ihlali yaşadığını bildiren girişimlerin oranı 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 9,3, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 10,2, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.
EN YAYGIN GÜVENLİK İHLALİ ERİŞİM SORUNU OLDU
Güvenlik ihlali yaşayan girişimlerde en yaygın ihlal türü dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişememe oldu. Bu sorunu yaşayan girişimlerin oranı yüzde 6,4 olarak kaydedildi.
Girişimlerin yüzde 5,6'sı kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim nedeniyle veri kaybı ya da bozulması yaşadı.
İzinsiz girişler, dolandırıcılık, oltalama saldırıları veya girişim çalışanlarının kasıtlı eylemleri nedeniyle veri gizliliğinin ihlal edildiğini bildiren girişimlerin oranı ise yüzde 5,3 oldu.