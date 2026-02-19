TÜİK Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi’ni erişime açıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yarından itibaren TÜİK Veri Portalı üzerinden erişime açacak.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu çalışma Avrupa Birliği'nin iş istatistiklerine ilişkin mevzuatı doğrultusunda hazırlandı. Böylece sanayi sektöründeki toplam fiyat hareketlerinin daha bütüncül bir şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

İKİ ENDEKS BİRLEŞTİRİLDİ

Duyuruda yer verilen bilgilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, belirli bir dönemde Türkiye'de üretilip yurt içine satılan sanayi ürünlerinin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçüyor. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ise yine Türkiye'de üretilen ancak ihracata konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi ortaya koyuyor.

Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi ise bu iki göstergenin ilgili ağırlıklar kullanılarak bir araya getirilmesiyle hesaplanıyor. Böylece sanayi sektörlerinin toplam çıktısındaki fiyat değişimi tek bir çatı altında izlenebilecek.

SANAYİ ÜRETİMİ VE GSYH HESAPLAMALARINDA KULLANILIYOR

TÜİK açıklamasında, yeni endeksin özellikle sanayi üretim endeksi ile sanayi sektörü için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hacim endekslerinin hesaplanmasında deflatör olarak kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi üretim endeksi ve sanayi sektörü için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hacim endekslerinin hesabında deflatör olarak kullanılan bu endeksin kamuoyunun kullanımına açılmasıyla, araştırmacıların ve karar alıcıların ekonomik öngörülerine önemli bir girdi oluşturulması hedeflenmektedir."

HER AYIN 20'SİNDE AÇIKLANACAK

Endeksin referans aya ilişkin sonuçlarının, takip eden ayın 20'nci günü saat 16.00'da yayımlanacağı bildirildi. Ayın 20'sinin resmi tatile denk gelmesi halinde ise veriler ilk iş günü yine saat 16.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Verilere, TÜİK Veri Portalı'nda "Fiyat İstatistikleri" teması altında yer alan "Sanayi Üretici Fiyat Endeksleri" kategorisinden erişilebilecek.