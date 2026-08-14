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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:42 Son Güncelleme: 14.08.2026 10:46

TÜİK verileri açıkladı: Hizmet üretiminde dikkat çeken rakamlar

Hizmet üretim endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi. Alt sektörlerde yıllık en yüksek artış yüzde 9,4 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti.

AA Ekonomi
TÜİK verileri açıkladı: Hizmet üretiminde dikkat çeken rakamlar
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

Hizmet üretim endeksinin alt sektörlerine bakıldığında, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı.

Aynı dönemde gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

HİZMET ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 artış kaydetti.

Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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TÜİK verileri açıkladı: Hizmet üretiminde dikkat çeken rakamlar
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