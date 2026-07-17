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Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:04 Son Güncelleme: 17.07.2026 10:19

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona ulaştı

TÜİK'in açıkladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye ulaştı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artış göstererek yaklaşık 16 milyona ulaştı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı mayıs ayında 15 milyon 892 bin 187 olan ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı mayıs ayında 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi. Böylece toplam ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

SANAYİDE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Sektörel bazda incelendiğinde sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı.

Buna karşılık inşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 1,2, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 arttı.

AYLIK BAZDA SINIRLI GERİLEME

Toplam ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Aylık değişimde sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1, inşaat sektöründeki çalışan sayısı ise yüzde 1,2 gerilerken, ticaret ve hizmet sektöründe çalışan sayısı değişmedi.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI DESTEKLİYOR

Veriler, istihdam artışının ağırlıklı olarak ticaret ve hizmet sektöründen geldiğini ortaya koyarken, sanayi sektöründeki zayıf görünümün devam ettiğine işaret etti. Buna karşın inşaat sektöründe yıllık bazda sınırlı da olsa istihdam artışı sürdü.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 16 milyona ulaştı
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