TÜİK’ten üniversite adaylarına istihdam rehberi: Kazançta pilotaj, istihdamda tıp

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca genç üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün açıkladığı veri adeta rehber görevi görecek. TÜİK 2025 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025'te yüzde 73.9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise yüzde 65.7 olarak hesaplandı.

TIP İSTİHDAMDA İLK SIRADA

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 95.5 ile tıp, yüzde 90.8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89.9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89.8 ile matematik mühendisliği ve yüzde 89.8 ile hemşirelik oldu. Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92.6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87.4), uçak teknolojisi (yüzde 84.8), kontrol ve otomasyon teknolojisi (yüzde 83.9) ile elektrik (yüzde 83.7) oldu.

İŞ BULMA SÜRESİ 14.2 AY

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14.4 ay iken, 2025 yılında 14.2 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16 ay iken, 2025 yılında 15.8 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), tıp (3.9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4.4 ay), eczacılık (4.6 ay) ile ergoterapi (7.6 ay) oldu.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi ile oldu.

İLK İŞ BULMADA SAĞLIK

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (9 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.4 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.6 ay), eğitim (12.9 ay) ile hizmetler (13.4 ay) olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (3 ay), optisyenlik (9.9 ay), aşçılık (10.8 ay), eczane hizmetleri (11.6 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11.7 ay) oldu.

KAZANÇTA PİLOTAJ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi ile oldu. Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2025 yılında yüzde 56.7 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör