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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Tüketici güveni 8 yılın zirvesinde

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık yüzde 1,3 artışla 91,9'a yükseldi. Endeks böylece Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici güveni 8 yılın zirvesinde
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90.8 iken bu ay yüzde 1.3 yükselerek 91.9 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE 8 YILIN ZİRVESİ

Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92.9 seviyesindeydi.

ENDEKS 91,9'A YÜKSELDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0.1 azalışla 75.4'ten 75.3'e geriledi. 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93.1 iken yüzde 0.6 artışla eylülde 93.7 olarak belirlendi.

#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

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Tüketici güveni 8 yılın zirvesinde
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