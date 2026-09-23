Tüketici güveni 8 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 90.8 iken bu ay yüzde 1.3 yükselerek 91.9 oldu.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE 8 YILIN ZİRVESİ
Bu değerle endeks, Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, söz konusu dönemde 92.9 seviyesindeydi.
ENDEKS 91,9'A YÜKSELDİ
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, eylülde aylık yüzde 0.1 azalışla 75.4'ten 75.3'e geriledi. 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 93.1 iken yüzde 0.6 artışla eylülde 93.7 olarak belirlendi.