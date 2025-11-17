Tüketici güveni kasım ayında arttı

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'da 72,14'e çıktı. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin geleceğe ilişkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde artış oldu. Alt endekslerde enflasyon beklentileri yükseldi. Endeksteki artışın en temel nedeni Kasım ayında "Kara Cuma" olarak adlandırılan ve birçok sektöre yayılan indirimler oldu.

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş tüketim eğilimini destekledi. Faiz indirimleri ile 2026 yılında büyümenin artacağı beklentisi geleceğe ilişkin beklentileri olumlu etkiledi. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 5,30 oranında artarak 70,36 değerini aldı.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 10,08 oranında artarak 84,09 oldu. Kasım ayındaki "Kara Cuma" kampanyaları ile indirim beklentileri ve Aralık ayında Otomobil gibi sektörlerdeki iskonto beklentileri tüketim eğilimini arttırdı. Tüketim eğilim endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana en yüksek değere çıktı.