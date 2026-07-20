Tüketici Hakem Heyetleri 8,5 milyar TL’lik uyuşmazlığı karara bağladı: En fazla başvuru İstanbul’dan geldi!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri, 2026 yılının ilk altı ayında tüketici ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki 8,5 milyar TL değerindeki uyuşmazlığa ilişkin yoğun bir çalışma yürüttü. Bu dönemde yapılan 481 bin 613 başvurunun 455 bin 500'ü karara bağlandı.
Tüketici uyuşmazlıklarının yargıya taşınmadan hızlı, kolay ve etkin şekilde çözülmesini sağlayan hakem heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon başvuruyu sonuçlandırarak yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağladı.
BAŞVURULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI
Tüketiciler, başvurularını e-Devlet platformunda yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirmeye devam etti. 2026 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yüzde 76,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı.
EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ
Ocak-haziran döneminde Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvuru yapılan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
İLLERE GÖRE BAŞVURU SAYILARI ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİ:
İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvuru 12 bin 700 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe tüketici hakem heyetleri arasında ise 8 bin 94 başvuruyla Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldı.
ŞİKAYETLERDE AYIPLI MAL VE HİZMETLER ÖNE ÇIKTI
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların önemli bir bölümü ayıplı mal ve ayıplı hizmet iddialarından oluştu. Başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mal, yüzde 29'u ise ayıplı hizmet şikâyetleriyle ilgili oldu.
Ürün bazında en fazla şikâyet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik gerçekleşti. Bu ürün grubu toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu.
Dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri yüzde 15,13, iletişim abonelikleri yüzde 6,26, kredi kartları yüzde 5,37 ve sağlık hizmetleri yüzde 3,92 oranıyla diğer öne çıkan şikâyet başlıkları arasında yer aldı.
E-ticaret alışverişlerine ilişkin mesafeli sözleşme başvurularının oranı ise yüzde 5,38 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI
Sektörel dağılıma bakıldığında, en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik yapıldı. Bu alanda 249 bin 240 başvuru ile toplam başvuruların yüzde 51,75'i gerçekleşti.
Perakende ticaret sektörünü 49 bin 501 başvuru ve yüzde 10,27 oranla finansal hizmetler sektörü, 43 bin 311 başvuru ve yüzde 9 oranla abonelik hizmetleri sektörü izledi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve hak arama yolları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.