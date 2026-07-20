Tüketici Hakem Heyetleri 8,5 milyar TL’lik uyuşmazlığı karara bağladı: En fazla başvuru İstanbul’dan geldi!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri, 2026 yılının ilk altı ayında tüketici ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki 8,5 milyar TL değerindeki uyuşmazlığa ilişkin yoğun bir çalışma yürüttü. Bu dönemde yapılan 481 bin 613 başvurunun 455 bin 500'ü karara bağlandı.

Tüketici uyuşmazlıklarının yargıya taşınmadan hızlı, kolay ve etkin şekilde çözülmesini sağlayan hakem heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon başvuruyu sonuçlandırarak yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağladı.