Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem! Raportör atama ve görev şartları yeniden düzenlendi

ATAMA İÇİN YENİ KRİTİLERLER BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte, tüketici hakem heyeti raportörlerinin atanmaları, görevlendirilmeleri, eğitimleri, yetkileri ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlendi. Raportör kadrosuna atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra belirli eğitim kriterleri de aranacak.

Buna göre adayların; üniversitelerin en az 4 yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek. Ayrıca, en az iki yıllık yüksekokulların, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

RAPORTÖR YETERSİZLİĞİ OLAN YERLERE GÖREVLENDİRME

Raportör sayısının yetersiz olduğu illerde il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından devlet memurları arasından raportör görevlendirmesi yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise bir asıl ve bir yedek olmak üzere irtibat raportörü belirlenecek.

GÖREV VE YETKİLER NETLEŞTİRİLDİ

Yönetmelikle raportörlerin görev ve yetkileri de ayrıntılı şekilde tanımlandı. Buna göre raportörler; tüketici başvurularının alınması, Tüketici Bilgi Sistemi'ne kaydedilmesi, dosyaların hazırlanması, karar taslaklarının oluşturulması, tebligat işlemleri ve arşivleme gibi süreçlerden sorumlu olacak.

Düzenlemenin, tüketici başvurularının daha düzenli ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.