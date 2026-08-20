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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Tüketici yorumunu engelleyene ceza

Tüketici yorumunu engelleyene ceza
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TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, satın alınan ürün hakkında tüketicinin yorumunu engelleyen şirkete 2 milyon 167 bin lira para cezası uyguladı. Açıklamada, "Satın alınan ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun, somut bir açıklama yapılmaksızın şirket tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğu yönündeki genel bir gerekçeyle internet sitesinde yayımlanmaması haksız ticari uygulamadır. Tüketici değerlendirmesinin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisi altında yayınlanması mümkün olmasına rağmen bu sorumluluğun tüketiciye yüklenip yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete ceza uygulanmıştır" denildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Tüketici yorumunu engelleyene ceza
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