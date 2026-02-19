Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen ve ekonomiye güveni işaret eden tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi belli oldu. Endeks, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında %2,3 oranında artarak 85,7 oldu.
Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak'taki 68,2 seviyesinden Şubat'ta 71,3'e çıktı. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 83,3'ten 86,8'e yükselirken, aylık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti.
Buna karşılık, gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 81,5 iken Şubat'ta 81,4'e gerileyerek yüzde 0,1 oranında düşüş gösterdi. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise 101,9'dan 103,2'ye yükseldi ve aylık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti.
Öte yandan Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.