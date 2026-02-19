Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen ve ekonomiye güveni işaret eden tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi belli oldu. Endeks, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında %2,3 oranında artarak 85,7 oldu.