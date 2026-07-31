Tüketiciyi korumak için 10 dev adım yürürlüğe giriyor

Dijitalleşen dünyada her gün binlerce reklam ve ticari iletiye maruz kalan tüketicileri korumak adına dev bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicileri hedefli reklamcılıktan yapay zekâyla oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliği yarın yürürlüğe giriyor. Yapay zekâlı reklamlardan influencer paylaşımlarına, sahte indirimlerden çocukların profillenmesine kadar 10 kritik alanda aldatıcı ticari uygulamalara son verilecek, tüketicinin korunması sağlanacak. Yapay zekâ destekli içeriklerden sosyal medya etkileyicilerine, indirimli satışlardan çocukların korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yeni kurallar, dijital mecralarda şeffaflığı ve güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor. Bakanlık, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak bu yeni dönemde piyasa şeffaflığını artırmak, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edilmesini önlemek ve haksız rekabetle mücadele etmek adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Tüketicilere indirim ya da başka bir fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak sunulabilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

48 SAATTE CEVAP VERİLECEK

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmesi için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak. Reklamlarda yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutuldu. ANKARA

FENOMENLER 'REKLAMDAN' SORUMLU OLACAK

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı. Eski mevzuatta yasa dışı bahis sitelerine ceza veriliyordu ancak bu reklamları yayımlayan siteler, sosyal medya platformları ve fenomenler (influencerlar) "biz sadece reklam aldık, içeriği bilmiyorduk" diyerek hukuki boşluklardan yararlanabiliyordu. Yeni karar, reklamı yayımlayan platformu da doğrudan suç ortağı sayıyor. Sosyal medya platformları ve web siteleri geriye dönük ve anlık olarak taranacak. Yasağa uymayan mecralara reklam durdurma ve erişim engeli cezaları uygulanabilecek. Fenomenler bu tür reklamları barındırmaktan doğrudan sorumlu tutulacak.

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

1. Çocuklara profilleme yoluyla reklam yasağı:

Çocukların kişisel verileri ve çevrimiçi davranışları analiz edilerek (profilleme yöntemiyle) önlerine çıkarılan kişiselleştirilmiş hedefli reklamlar tamamen yasaklandı.

2. Influencer paylaşımlarına sıkı denetim:

Sosyal medya etkileyicilerinin maddi kazanç, ücretsiz/indirimli ürün ya da davet karşılığında yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerini açıkça kullanması zorunlu hale geldi.

3. İndirimli satışlarda şeffaflık: İndirimli satışlarda sunulan eski fiyat, son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olmak zorunda. Şartlı indirimler de artık bu kurallara tabi tutulacak. Çabuk bozulabilen gıdalarda ise bir önceki fiyat esas alınacak.

4. Yasa dışı şans oyunlarına reklam yasağı: Fal, medyum ve astrolog reklamları ile yasa dışı bahis yasağının kapsamı genişletilerek tüm yasa dışı şans oyunları reklamları tamamen yasaklandı.

5. Şikâyet platformlarına 48 saat sınırı: Şikâyet sitelerinde satıcı ve sağlayıcılara cevap hakkı için tanınan 72 saatlik süre 48 saate indirildi.

6. Yapay zekâ ürünlerine şeffaflık ve kısıtlama:

Reklamlarda kullanılan ve insandan ayırt edilemeyen yapay zekâ üretimi dijital karakterlerin belirtilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca gerçek kişilerin dijital kopyalarının bir ürünü "bizzat deneyimlemiş gibi" tavsiye etmesi yasaklandı.

7. "Çevre dostu" söylemlerine belge şartı:

Gelişigüzel kullanılan "çevre dostu" gibi ifadeler yasaklandı. Çevresel beyanların doğruluğunun üniversiteler veya akredite bağımsız test kuruluşlarınca belgelenmesi şartı getirildi.

8. Takviye edici gıda reklamlarına düzenleme:

Bu ürünlerin normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi yaratması engellendi. Sağlık beyanları hariç tutularak karşılaştırmalı reklam yapabilmelerinin önü açıldı.

9. Akademik unvanların istismarına son:

Tüketicinin bilgi eksikliğinden faydalanmak amacıyla akademik unvanların aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanımı engellendi.

10. Gerçekçi tüketici değerlendirmeleri:

Doğrulanmamış (satın alımı kanıtlanmamış) mecrada yapılan değerlendirmeler yayımlanamayacak. Mal, hizmet ve kargo gibi farklı kategorilerdeki puanlamaların tamamı aynı alanda şeffafça gösterilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör