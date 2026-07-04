Tüm çalışanlar için Resmi Gazete’de kritik karar! İşsizlik Sigortası Fonu’nda değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirli amaçlar için kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.
KULLANIM ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKARILDI
"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında, fondan kullanılabilecek kaynak oranı 2026 yılı için yüzde 30 yerine yüzde 50 olarak uygulanacak.
FON HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYOR?
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca fondaki kaynaklar;
amacıyla kullanılabiliyor.
İSTİHDAM POLİTİKALARINA DAHA FAZLA KAYNAK AKTARILACAK
Düzenlemeyle birlikte İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aktif iş gücü programları, mesleki eğitim, işe yerleştirme hizmetleri ve istihdamı destekleyen uygulamalara aktarılabilecek kaynak miktarı artırılmış oldu.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.