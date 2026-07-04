Tüm çalışanlar için Resmi Gazete’de kritik karar! İşsizlik Sigortası Fonu’nda değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirli amaçlar için kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.