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Giriş Tarihi: 4.07.2026 10:42 Son Güncelleme: 4.07.2026 10:45

Tüm çalışanlar için Resmi Gazete'de kritik karar! İşsizlik Sigortası Fonu'nda değişiklik yapıldı

Tüm çalışanları ilgilendiren İşsizlik Sigortası Fonu'nda önemli bir değişikliğe imza atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirli amaçlar için kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüm çalışanlar için Resmi Gazete’de kritik karar! İşsizlik Sigortası Fonu’nda değişiklik yapıldı
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Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirli amaçlar için kullanılabilecek oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

KULLANIM ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKARILDI

"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, fondan kullanılabilecek kaynak oranı 2026 yılı için yüzde 30 yerine yüzde 50 olarak uygulanacak.

FON HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYOR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca fondaki kaynaklar;

  • İş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması,
  • Çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi,
  • İşsizlik riskini azaltacak eğitim ve dönüşüm programlarının yürütülmesi,
  • Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenen kişilerin yeni alanlara yönlendirilmesi,
  • İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin uygulanması,
  • İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • İş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmalarının yürütülmesi,
  • Kanun kapsamında fondan karşılanan personel giderlerinin ödenmesi

amacıyla kullanılabiliyor.

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İSTİHDAM POLİTİKALARINA DAHA FAZLA KAYNAK AKTARILACAK

Düzenlemeyle birlikte İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aktif iş gücü programları, mesleki eğitim, işe yerleştirme hizmetleri ve istihdamı destekleyen uygulamalara aktarılabilecek kaynak miktarı artırılmış oldu.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMİ GAZETE

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Tüm çalışanlar için Resmi Gazete'de kritik karar! İşsizlik Sigortası Fonu'nda değişiklik yapıldı
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