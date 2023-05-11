Tüm uçaklarda ücretsiz internet

Dünyanın en çok ülkesine uçan ve Türkiye'nin yurtdışındaki bayrak taşıyıcısı konumunda bulanan markası Türk Hava Yolları (THY), yeni dönem için atağa geçti. 10 yıllık stratejik planları kapsamında dünya havacılığında yüzde 2.6 olan payını yüzde 3.8'e taşımayı planlayan şirket, bu kapsamda yatırımlarını hızlandırdı. 2033 yılına kadar ilave 600 yeni uçak almayı planlayan THY, uçak içinde sunduğu hizmetleri de artırıyor. Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda, business ve ekonomi sınıflarda servis ettiği ikram menülerini yenileyen THY, hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından lezzetler sunacak. Şirket, dijitalleşmeye de önümüzdeki 5 yılda 600 milyon dolarlık yatırım yapacak. Böylece dünyanın en dijital ilk üç havayolu şirketleri arasında yer almayı hedefleyen THY, hali hazırda Business Class'taki internet hizmetini de 1.5-2 yıl içinde tüm uçaklarda ücretsiz ve sınırsız sunacak.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 20 yıl önce butik bir havayolu şirketi olarak çalışan şirketin bugün dünyanın lider havayollarından biri haline geldiğini belirterek, "10 yıllık stratejik planımızı açıkladık. Dünya havacılığından aldığımız pay yüzde 2.6'dan 3.8'e çıkacak. Yolcu sayısı 170 milyona, ülkemize katkısı 50 milyar dolardan 143 milyar dolara yükselecek" dedi. THY'nin tüm yolculara sınırsız mesajlaşma, Business Class sınıfında da sınırsız internet sağladığını hatırlatan Bolat, "İnternet hizmetini 1.5-2 yılda tüm uçaklarımızda ve tüm sınıflarda ücretsiz vereceğiz. Dijitalleşme alanında 5 yılda 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Dünyada en dijital ilk üç havayolu şirketlerden biri olacağız" şeklinde konuştu.THY'nın sunduğu ikram menülerinin çok beğenildiğini vurgulayan Bolat, "Bu ikram menülerini de daha mükemmel hale getireceğiz. Hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfağından izler taşıyan bir menü hazırladık. Bu yeni konseptle birlikte Türk Hava Yolları'nın 'Sürdürülebilirlik' ilkesi kapsamında ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları da başlatmış olduk" diye konuştu. Menülerde kullanılan ürünlerin yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin edildiğini anlatan Bolat, yerli ve mevsimine uygun ürünlerin tercih edildiğine dikkat çekti.THY'nin uçak yatırımlarını da aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Bolat, 10 yıl içinde 600 yeni uçak alacakları bilgisini verdi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association-IATA), 79'ncu Yıllık Genel Kurulu (AGM) ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nin 5-6 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Bolat, "Bu uçak siparişleri için ilk imzayı da IATA'da atacağız. Uçaklar 2025'ten itibaren gelecek" dedi.TÜRKİYE'YE daha fazla zengin turist getirmeyi hedeflediklerini anlatan Bolat, "Ülkemiz üzerinden transit geçenlerin bir gün olsun, burada konaklama yapmasını istiyoruz. Bunun için Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir turist ülkemize ortalama 900 dolar gelir bırakıyor. Hedefimiz bunu 3 bin dolara taşımak" dedi.