Tur şirketi bine yakın vatandaşı mağdur etti!

İstanbul Maltepe'de bir tur firması, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterdiğini iddia ederek bine yakın vatandaşı mağdur etti. Dolandırıldığını anlayanlar soluğu adliyelerde aldı. Mağdurlardan biri İstanbul Bağcılar'da yaşayan Bekir Ç. idi. Hayali olan Fransa, İspanya ve Portekiz turu için internette araştırma yaptı. Bulduğu sitedeki "süper promosyon" ibaresine inanıp, ocak ayında firma ile iletişime geçti. Ağustos'ta gerçekleşecek 3 ülke gezisine 62 bin 500 lira bedel biçildi. Parayı 3 taksitte ödedi. Kendisine sözleşmeler whatsapp üzerinden iletildi.

TURA 2 HAFTA KALA BÜYÜK ŞOK

Ancak tura 2 hafta gibi kısa bir süre kala kendisine whatsapptan, "Ağustos turu iptal... Maalesef yeterli katılım olmadığından turumuz kalkmayacak. Eylül yada başka bir aya alabiliriz" mesajı geldi. Şirket numarasını arayan adamın telefonlarını açan olmadı. Şirketin Maltepe merkezinin kapısında, "Şirketimiz iflas etmiştir. Şirket hattımızdan, whatsapptan ya da maille ulaşabilirsiniz" notu asılıydı. Ancak hiçbir yerden ulaşamadı. Bekir Ç. ise bunun üzerine savcılığa gitti. Anadolu Adliyesi "dolandırıcılık" suçundan şirket ve yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

PASAPORTLAR DA GİTTİ

BEKİR Ç. dışında birçok kişinin de aynı yöntemle mağdur edildiği anlaşıldı. Mağdurlar bir whatsapp grubu kurarak ülkenin çeşitli noktalarından Maltepe merkezli tur firmasını Anadolu Adliyesi'ne başvurarak şikâyet etti. Kimi 3 bin 60 euro ödeyip (yaklaşık 146 bin lira) Kore-Japonya, kimi 3 bin 510 Euro'ya (yaklaşık 169 bin lira) Küba turu satın almıştı. Kimi mağdurların vize işlemleri için pasaportlarını da şirkete verdiği, paralarının yanı sıra pasaportlarını da alamadıkları öğrenilirken, tur ile yolda olanlara ise, "Maalesef şirketimiz iflas etmiştir, kendi imkanlarınız ile dönün" mesajları atılarak mağduriyetleri artırıldı.