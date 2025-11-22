Turist sayısı ekimde 6 milyona yaklaştı

Turizm sektörü aralıksız büyümesini ekim ayında da sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre turist sayısı 2025 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancıya ulaştı. Türkiye'ye ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sıradaki yerini korurken, Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6.20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11.44 oranında artış gösterdi. Yılın ilk on ayında toplam ziyaretçi sayısı 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısı ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Eylül 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2.1 artışın ardından yıllık bazda yüzde 0.5 artarak 6.09 milyona yükselmişti. Bakan Ersoy, "İlk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237'ye, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314'e ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20'sinin kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye'yi tercih etmesi, ülkemizin küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.