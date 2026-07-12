Turizm bölgeleri AB’ye girdi!

Kredi kartıyla ödemeyi sınırlandırıp IBAN ya da nakit talep eden esnaf işi bir üst boyuta taşıdı. Özellikle Antalya, Muğla gibi turizm bölgelerinde havalimanı transferinden plaj girişine, kafeden hediyelik eşya satışı yapan işletmelere kadar hemen her yerde esnaf TL'yi bırakıp euroya geçti. Menüye bakan yerli turist de alışveriş yapan vatandaş da fiyatları döviz üzerinden okumak zorunda kalıyor. Esnafa tepki gösteren vatandaşlar, "Turizm bölgeleri belli ki hepimizden önce Avrupa Birliği'ne (AB) girmiş" diyor.

TİŞÖRT 20, MISIR 2 EURO!

Yabancı para birimiyle ödeme havalimanından itibaren başlıyor. Uçaktan indikten sonra otel ya da yazlığa gitmek için araç transferi isteyenler ücreti euro ile ödemek durumunda kalıyor. Transfer şirketleri mesafeye göre ücret belirtiyor. Plajda jetskiye binecekler için de esnaf '50 euro' istiyor. Sahil kenarında içecekler de 3 eurodan başlayıp 8 euroya kadar çıkıyor. Öyle ki, sahilde, parkta mısır satanlar dahi fiyatı 2 euro olarak belirlemiş durumda. Hatıra bir magnet 1 eurodan, tişört 20 eurodan, kafede çay 3 eurodan, tost 7 eurodan satılıyor. Bakkallar dahi ürün etiketlerini euroya çevirmiş durumda.

YÜKSEK KUR

Türk vatandaşına euro üzerinden fiyat veren esnaf, TL ile ödemeyi kabul ediyor. Ancak orada da başka bir skandal ortaya çıkıyor. Çünkü esnaf kuru yükseltiyor. Örneğin euro/TL kuru 53 TL seviyesindeyken, 55-56 TL'den hesap yapıyorlar.

PEKİ KANUN NE DİYOR?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre satışa sunulan mal ve hizmetlerin fiyatının Türk Lirası cinsinden açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yani turizm bölgelerinde euro üzerinden fiyat verirken etikette TL fiyatının da olması zorunlu. Ancak turizm bölgelerinde son dönemde bu kural ihlal ediliyor.

EURO YANINDA TL YAZMAK ZORUNDA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm bölgelerinde yabancı turist için euro ile fiyat yazılabilir ancak bunun yanında TL fiyatının da belirtilmesi şart. Eğer belirtmiyor üstüne de keyfi kur uyguluyorsa bu suçtur. Bunu yapan zaten esnaf olamaz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Para birimimiz de TL. Asla böyle bir fiyatlandırma kabul

edilemez" ifadelerini kullandı.

TALEBİ KAYDA ALIN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, uygulamanın yasal mevzuata da aykırı olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve belediyelerin turizm bölgelerinde yoğun denetim yapması gerektiğine dikkat çeken Güllü, tüketicilere de şu önerilerde bulundu: "Etikette TL yoksa veya keyfi kur uygulanıyorsa foto video ile kayıt altına alın. Ödeme sırasında ise TL ödemede piyasanın üstü kur dayatılırsa itiraz edin. İlgili işletmeyi Ticaret İl Müdürlükleri'ne şikâyet edin."