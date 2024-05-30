Turizm gelirinin %19’u gastronomiden

Bu yıl 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefi koyan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kapsamda tanıtım faaliyetlerini hızlandırırken turizmi de çeşitlendiriyor. Sektörün en büyük gelir kalemlerinden biri olan gastronomide atağa geçen Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ile iki yıl önce Michelin rehberine alındı. Gastronomi pazarından aldığı payı her geçen yıl artıran Türkiye, geçen sene gastronomi turizminden 10 milyar doları aşkın gelir elde etti.Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen Gastroshow'un açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 yılında elde edilen 53 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 19'unun yeme içme harcamalarından sağlandığını belirterek, "Ülkemiz çok zengin bir mutfağa sahip Biz de bu avantajı doğru şekilde kullanmak adına zengin yemek kültürümüzü dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Gastronomi temsilcilerinin bu pazarın gelişmesine büyük katkı sağladığını anlatan Ersoy "Bir ülkeye yapılacak seyahatte o ülkenin mutfak kültürü büyük önem teşkil ediyor. Bizim de büyük bir gastronomi geçmişimiz var. Bu değerlerin uluslararası kurumlarca tescil edilmesi çok önemli. Biz 6 yılda yapılması gerekenleri iki yılda yaparak İstanbul'un Michelin rehberine dahil ettik. İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'un da girmesini sağladık. Böylece gastronomi turizmi daha da ileri taşındı. Yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız gastro city (şehir) olarak öne çıkıyor. Bu pastadan aldığımız payı artıracağız" dedi.SON yıllarda turizmde trendlerin değiştiğini belirten Bakan Ersoy, "Biz de uluslararası trendleri takip ediyoruz. Bugün yeni turizm perspektifini en iyi benimseyen ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi. Yeni turizm vizyonuyla Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli en doğru ve etkili şekilde kullanmak adına gereken adımları attıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Türkiye olarak dünya turizminde ilk 5'in içinde olmayı başardık. Rakiplerimizin önüne geçmek Türkiye'yi süper lige yükseltmek ve yerini kalıcı hale getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda üzerinde durduğumuz en önemli konu ise gastronomi" diye konuştu. İki gün süren Gastroshow'da Türk gastronomi dünyasına yön veren isimler ve firmalar yer aldı. Etkinliğe 14 firma sponsor oldu. Karaca, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Yemeksepeti, Başyazıcı Gıda, Ceess Global, Espresso Bar, İNOKSAN, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Koçulu Peynircilik, Marka Doktoru, Meat Burger ve Ubicro etkinliğe sponsorluk desteği verdi. TURKUVAZ Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow bugün de önemli isimlerin katılımı ile devam ediyor. Sanatçı Tamer Levent, Seyahat Yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf özel oturumda bir araya gelecek. Oyuncu Hakan Meriçliler, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti GMY Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda da gastronominin sosyolojik etkilerini tartışacak. Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi oturumunda ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy da deneyimlerini aktaracakEtkinliğin açılışında konuşan Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, ülkemizin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi. Uzman, "Bugün Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimi ve yenilikçi fikirlerini herkese yaymak için bir aradayız. Bu zengin mutfak kültürü sadece yemekle değil aynı zamanda kültürel zenginlik açısından da son derece özel bir yere sahiptir. Burada bu zengin kültürün dünyaya olan katkılarını konuşacağız. Gastronomi aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımı ve turizmin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Bakan Mehmet Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti.Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Anadolu'nun yemek ve lezzet kültürüne değinerek, "Buraya gelen her davetli bizim için çok kıymetli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turkuvaz Medya desteğiyle yapılan bu organizasyonun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Misafirlerimiz dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek ülkemizin gastronomi turizmine büyük katkıda bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel konu misafirlerimizin çoğu Anadolu'yla bağlantılı olması. Burası sadece fine dining şeflerinin olduğu bir yer değil aynı zamanda global olarak da kültürümüzü yaydığımız bir konumda bulunuyor" dedi.Gastroshow, gastronomi dünyasının keşfi ve anlamlandırılması için, yemek kültürü, mutfak sanatları, sürdürülebilir tarım, gıda israfı, yerel gıda hareketi ve daha birçok konuda bilgi sahibi olan uzman isimleri bir araya getirdi. "Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye'nin Gücü" panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek, "UNESCO'nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. Çünkü bir şefin müşterilerine sunduğu yemek, adeta bir performans sanatçısı gibi sanat eseri görevi görür" dedi.Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov, Karadeniz bölgesinin ürünleri ve yemeklerini ayrı bir proje haline getirdiklerini söyledi. "Bu projenin çalışmalarına başladıktan sonra anladık ki bu sadece Rusya'yı değil tüm Karadeniz'i birleştiren bir proje haline geldi" diyen Bukharov, şöyle devam etti: "Bu projenin içerisinde 662 yemek ve ürünü birleştiren bir veri tabanı oluşturduk. Dünya mutfakları arasında Karadeniz mutfağı basit ve lezzetli bir mutfak olduğunu anladık. Proje kapsamında birleşik Karadeniz mutfağının menüsü oluşturuldu. Veri tabanımızda yer alan 662 yemek arasında uzun listede 162 yemek, kısa listede ise 73 yemek bulunuyor. Projenin geliştirilmesinde sadece turizmciler değil, tüm yemek yelpazesindeki kurumlar yer alıyor."Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, Azerbaycan olarak dünya mutfağına katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı. Amiraslanov, "Azerbaycan olarak dünya mutfağına çok büyük katkılar sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Biz Azerbaycan'da insanı mutlu etmek için yemeğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Sayın Wolf'ün de dediği gibi, yemeği bir kültür ve bir sanat olarak Unesco'nun tanıması gerekiyor" dedi.