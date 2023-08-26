Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.
"TURİZM PATLAMA YAŞIYOR"
Turizmde patlama yaşandığına dikkat çeken Bakan Şimşek, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK MESAJI
Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.
Tourism is booming! Türkiye welcomes a remarkable 7.1 million foreign visitors in one month, marking the best July in history!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2023
Türkiye's current account deficit is expected to shrink significantly (from a 12-month rolling deficit of $56 billion in June to around $40 billion in… pic.twitter.com/bBHMrY85aq