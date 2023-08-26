Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK MESAJI

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.