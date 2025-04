Turizmcilerden anavatana çağrı: Tatil için KKTC’ye gelin

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı anlaşmanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını kabul etmesi ve Kuzey Kıbrıs'ı yok sayması adada şok etkisi yarattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk devletleri, Rum tarafıyla ilişkilerine biraz daha dikkat etmeli" değerlendirmesinde bulunurken, Başbakan Ünal Üstel ise, "1950'lerden 1974 Barış Harekatına kadar Kıbrıs Türkü zulüm ve ambargo gördü. Bu mücadelede hep Türkiye Cumhuriyeti yanımızda yer aldı. 1974 Barış harekatı ile adamıza barış geldi. Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu ancak ambargo ve izolasyondan kurtulamadı. Biz hep barışçıl yaklaştık ancak Güney tarafı bu barışı bozmak için her zaman sabote etti. Yine benzer bir süreç yaşıyoruz. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın her zaman yanında ancak şu an ana vatanın desteğine her zamankinden daha büyük ihtiyacımız var" dedi.

HEDEF 50 BİN YATAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) işbirliğiyle düzenlenen Ada Kıbrıs projesinin toplantısında konuşan Üstel, "Bizim ekonomik olarak daha da güçlenmemiz gerekiyor. En büyük gelir kalemimiz turizm. Barış Harekatı sonrası 5 binlerde olan yatak sayımız ana vatandan gelen iş insanlarımızın yatırımlarıyla 25 bine çıktı. Hedef 50 bine çıkarmak" diye konuştu. Kuzey Kıbrıs'ın sadece şans oyunlarıyla değil tarihiyle, gastronomisiyle eğitim ve sağlık turizmi ile öne çıktığına dikkat çeken Üstel, "Bunu daha da tanıtmak için Ada Kıbrıs projesini hayata geçirdik. Bu projede hedefimiz ana vatanda adamızı daha çok tanıtmak. Buraya ana vatandan yüzde 1 turist çeksek KKTC ekonomisi kalkınır. Güney tarafına karşı daha güçlü mücadele veririz" ifadelerini kullandı.

KKTC'YE BEKLİYORUZ

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise TÜRSAB'la KITSAB'ın kardeş kurum olduğunu vurgulayarak etkinliğin Ada turizmine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Ataoğlu, "Sahillerimizle dünyada sayılı adalardan biriyiz. Türkiye'deki herkesin adamızı görmesini ve geri döndüğünde buraya anlatmasını istiyoruz. Türkiye'de en uçtaki vatandaşlarımıza çağrımızdır. Bugün baktığımızda 85 milyonun yüzde 15'i seyahat ediyor. Bu yüzde 15'in, yüzde 1'inin Kıbrıs'a gelmesi bile burayı ihya eder. 85 milyon kardeşimizin farklı ülkelere farklı adalara değil aynı dil aynı dini paylaşan Kuzey Kıbrıs adasını tercih etmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.





AİLE YILI'NI KUZEY KIBRIS'TA KUTLAYALIM

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise geçen yıl Türkiye'den yurtdışına 11.4 milyon seyahatin düzenlendiğini belirterek, "KKTC'ye gelen vatandaşlarımızın sayısı 1.8 milyon oldu. Ancak bunun içinde tekrar gelenler de vardır. Takriben 1 milyon kişinin adayı gördüğünü varsayarsak bu sayıyı yukarı taşımamız lazım. Bunun için acentelerimizle ülkemizin dört bir tarafında güçlü tanıtım yapacağız" dedi. Kuzey Kıbrıs'ın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçtiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Bizim adamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için TÜRSAB olarak KKTC'nin yanındayız. Burası sadece şans oyunlarıyla değil gastronomisi tarihi ve doğasıyla muhteşem bir ada. 2025'i hükümetimiz Aile Yılı ilan etti. Kuzey Kıbrıs aile tatili için çok uygun bir destinasyon. Aile Yılı'nda ailelerimizin tatilini Kuzey Kıbrıs'ta yapması için acentelerimizle dört bir koldan çalışacağız" ifadelerini kullandı. KITSAB Başkanı Orhan Tolun, toplantıda yaptığı konuşmada, "Burası sadece şans oyunları değil tarihi doğası ile çok güzel bir destinasyon. Bu kapsamda daha çok turist çekmek istiyoruz ve bunun için TÜRSAB ile işbirliğini hayata geçiriyoruz. Biz de bir heyet olarak Türkiye'ye gelip tüm illeri ve ilçeleri tek tek gezip adamızı anlatacağız" dedi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, "KKTC'de seyahat çeşidi çok fazla. Ana vatandaki Türkiye vatandaşlarına bunu anlatmak için bir çabamız var. Böyle bir organizasyonu organize eden KITSAB ve TÜRSAB'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. "Ada Kıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" Türkiye'de faaliyet gösteren 250 aşkın seyahat acentasının katılımıyla yapıldı. Üç günlük gezi kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa'dan Güzelyurt'tan Lefke'ye kadar tüm turizm destinasyonları tanıtıldı. Bu büyük organizasyona, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) de destek verdi.