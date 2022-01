Turizmde 2022 hedefi 35 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aHaber ve aPara ortak yayınına katıldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ve aPara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner 'in konuğu olan Bakan Ersoy, sektöre dair çok özel açıklamalarda bulundu. 2019'da 51.7 milyon turist, 34.5 milyar dolarlık gelirle turizmde rekora imza atıldığını, 2020'de ise pandemi nedeniyle 16 milyon turist, 12 milyar dolarlık gelire düşüldüğünü anlatan Bakan Ersoy, "2021'de hem hazırladığımız güvenli turizm sertifikası hem de Turizm Geliştirme Ajansı 'nın ( TGA ) güçlü çalışmalarıyla 'V' çıkışı bekliyorduk. Henüz rakamlar açıklanmadı ancak bu yılı hedeflerimizi de aşarak 29.5 milyon turist ve 24 milyar doların da üzerinde gelirle kapattık" dedi. 2021'de kişi başı gelirin de artırıldığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "2018'de 647 dolardı kişi başı gelirimiz 2021'de 830 dolara çıktı. En büyük hedeflerimizden biri de buydu" diye konuştu.2022'de V çıkışının devam edeceğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Bu yıl 2019'da yakaladığımız gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Minimum 35 milyar dolar gelir hedefi koyduk" şeklinde konuştu. Turizmde 5 yıllık hedeflerinin belli olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "2023'te 50 milyar dolara ulaşmayı planlıyoruz. 2028'de ise kişi başı geliri 1200 dolara çıkararak, 100 milyon turist, 120 milyar dolar gelir hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yıl için rezervasyonların çok güçlü olduğunu anlatan Ersoy, "Erken rezervasyon çok iyi görünüyor. Omicron mutasyonunu atlattığımızda bahar gibi daha da hızlanır. Geçen yıla göre bazı pazarlarda yüzde 100, bazılarında yüzde 60 bazılarında yüzde 30 erken rezervasyonda artış var" dedi.TGA'nın önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "TGA salgın sürecinde çok aktif bir rol oynadı. Salgında hızlıca sertifikalaşma sürecini devreye aldık. Bu çalışmamıza ilaveten yaptığımız tanıtım kampanyalarıyla dünyaya fark attık. Salgında dünya turizmi yüzde 80 küçülürken biz bunu yüzde 68 ile sınırlı tutmayı başardık" dedi. Güvenli turizm serifikasının kalıcı olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, sürdürülebilir turizm için de çalışmaları başlattıklarını söyledi. Ersoy, şunları anlattı: "Bu sertifikanın adını 2023 itibariyle güvenilir ve yeşil turizm sertifikası olarak değiştireceğiz. Bununla ilgili ilk adımı attık. Uluslararası sürdürülebilirlik sertifikası veren CSTC ile anlaşma imzaladık. Sürdürülebilirliği en üst seviyede uygulayan bir yer CSTC. Onlarla imzaladığımız protokol sonrasında gördük ki bu konuda da tıpkı sertifikada olduğu gibi ilk adımı atan ülke olduk. Tüm dünyada sürdürülebilirlik konusu gündemde olsa da gerçek bir adım atılmıyor. Biz bu protokolle adım attık ve bize verilen bilgiye göre devlet eliyle sürdürülebilirlik için çalışma başlatan ilk ülkeyiz. Bu kapsamda biz örnek teşkil edecek bir adım atarsak dünyada öne geçeriz."451 tesis sürdürülebilirlik yatırımlarının olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Bu tesislerimiz toplam yatak kapasitemizin yüzde 20'sini oluşturuyor. Çok minör adımla bu tesisler sürdürülebilirlik belgesi alır. Diğer tesisler için de eğer ekstra finansman gerekiyorsa hazine bakanlığı ile görüşüp buna özel bir paket hazırlayacağız" dedi.Sektörün personel sorunu için MEB ile proje yürüttüklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Turizm meslek liselerinde bir düzenlemeye gittik. 76 lisede müfredat değişikliğine gittik. Otel grupları ile meslek liselerini eşleştirdik ve müfredatında lisanı zorunlu hale getirdik. 5 okulla başladık, 54 okula çıktık. 76 okula gelince durmayacağız. Bu okullara talep arttı. Öğrenciler staj eğitimini eşleştirilmiş otellerde yapıyor. Hem eğitim alıyor hem iş hem de lisan öğreniyor. Ayrıca stajyer maaşından yüksek maaş alıyorlar. 4 yıl aynı otelde eğitim görüyor ve okul bitince hemen işe başlıyor. Ortalama 500 okula ulaşırsak yılda 25 bin öğrenci sektöre kazandırırız. Bu yıl ilk mezunlarla 1000 öğrenciyi sektöre kazandırıyoruz" dedi.2634 sayılı kanunla ilgili yapılan düzenleme hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şunları anlattı: "Bu çok eski bir yasa. 1982 yılında üç bakanlığa yetki verilmiş. Tarım Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı. Bu yasa ile ilgili yetki bizde 40 yıldır var. Yeni yasayla konaklama tahsisi sadece turizm bakanlığına veriliyor diğer iki bakanlığın yetkisi kaldırılıyor. Bunu yaparken de turizm bakanlığı istediği gibi yatırım yapamaz diyor. Onlardan talep eder ve onlar uygun görüş verirse turizm bakanlığı tahsis yapabilir diyor yeni yasa. Uludağ'da da 2634 sayılı yasa ile var olan tesis orman bakanlığından turizm bakanlığına geçiyor," Bu yasada yapılan değişikliğin çarpıtıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Yanan orman arazilerinin turizme açılacağı yönünde iddialar ortaya attılar. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Yanan orman arazileri anayasanın 169. Maddesine göre korunuyor. Zaten yanan orman arazisi asla imara açılmadı. Bunun örneği de yok. Bodrum Güvercinlik'teki arazi yanmadan önce zaten tahsis edilmiş ve oradaki otel de yanan yere yapılmamış, kasıtlı olayı çarpıtıyorlar" dedi.TÜRKIYE'NİN strateji değişikliğine gittiğinin altını çizen Ersoy, "Türkiye dünyada en fazla turizm potansiyeli olan ülke. Biz TGA olmadığı için potansiyeli tanıtamadık. Birinci hedefimiz ürün çeşitliliği. 50 ürün geliştirdik. 81 ilin turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Go Türkiye diye bir ürün geliştirdik. Go Türkiye dünyada en fazla ziyaretçi alan site. Şimdiye kadar 2 miltar tık aldık. THY 330 ülkeye uçuyor. Artık direkt uçtuğumuz her yer bizim hedef pazarımız" dedi.