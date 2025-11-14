Turizmde ara tatil coşkusu! Oteller yok satıyor

Okullarda bir haftalık ara tatil turizmi coşturdu. Güneydoğu Anadolu'dan (GAP) Antalya'ya, İstanbul'a yakın Sapanca, Şile gibi bölgelerden termallere kadar tüm oteller oldu. Hali hazırda en güçlü sezonunu yaşayan Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi illerde oteller yok satarken günlük kiralık konutlar dahi doldu.Afyonkarahisar, Ankara Kızılcahamam, Yalova gibi illerde termal otellerin dolulukları yüzde 95'leri aşarken, havaların iyi gitmesinin de etkisiyle Antalya'daki açık oteller de yüzde 80 doluluğa ulaştı. Bir haftalık ara tatil döneminde fiyatlar normale göre yüzde 30-35 artarken, şimdiden sömestre tatili için de yüzde 40 ön rezervasyon geldi.Ara tatil döneminde en büyük ilgiyi GAP bölgesi çekti. Öyle ki Mardin, Şanlıurfa gibi illerde oteller adeta doldu taştı. Dedeman Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Demiray, Van, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman'daki otellerinin doluluklarının yüzde 99 olduğunu belirterek, "Bölgeye rezervasyonsuz son dakika gelenler araya hatır sokup yer bulmak istiyor. İnanılmaz bir talep söz konusu. Geçen yıla göre iç turizmde bu dönemde çok daha güçlü bir hareket var" değerlendirmesinde bulundu.Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör de, ilde otellerin yüzde 100 dolduğunu belirterek, "Turizm konutlarında dahi boş yerimiz yok. Son dakika gelenler maalesef ortada kaldı. Bu dönemde iki kişilik oda fiyatları gecelik 5 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor" dedi. Mardin'de turizmin 12 aya yayıldığını anlatan Güngör, "Yıl bazında yüzde 75 doluluk ortalamasını yakaladık. Yaz hariç yılın diğer ayları doluluk yüzde 80'in üzerinde. Şimdiden sömestre tatili için yüzde 40 ön rezervasyon aldık" ifadelerini kullandı.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da beklentilerinin üzerinde bir talep aldıklarını söyledi. Havaların hâlâ sıcak olmasının da talebe pozitif katkı sağladığını vurgulayan Kavaloğlu, fiyatların da yaz sezonuna göre yüzde 50 daha uygun olduğuna dikkat çekti. Kavaloğlu, "Şu anda açık otellerimizin hemen hepsinde iç pazarın etkisiyle güzel bir doluluk oranı yakaladık. Geçen yıl ki ara tatil dönemine göre bu yıl talep yüzde 10-15 artış gösterdi" dedi. Bu dönemde hâlâ denize girilebildiğine dikkat çeken Kavaloğlu, "Isıtmalı kapalı havuzlar, SPA gibi imkânlar da var. Bazı otellerimizde çocuklar için özel etkinlikler de bulunuyor" diye konuştu.Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı ve Afyon İkbal Thermal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi illerdeki termal otellerin yüzde 100 dolduğunu söyledi. Gümüşhan, bölgede 4-5 yıldızlı otellerde iki kişilik oda fiyatlarının gecelik 10 ila 20 bin TL arasında değiştiği bilgini verdi. "Biz geçen yılın aynı dönemine göre iç pazar talebinde yüzde 10-15'lik artış görüyoruz. Fiyatlarda yüzde 30-35'lik artışa rağmen talep var" diyen Gümüşhan, şimdiden sömestir (yarıyıl) tatili için rezervasyon aldıklarını kaydetti. Gümüşhan, "Yüzde 40'ın üzerinde bir ön rezervasyonumuz var. Misafirlerimiz son dakika yer bulmakta zorlanabilirler. Şimdiden rezervasyon yaptırmalılar" ifadelerini kullandı.