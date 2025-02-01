Turizmde çifte rekor

Türk turizm sektörü 2024 yılını rekorlarla kapattı. 2024'e 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefiyle giren Türkiye, küresel enflasyon, dolar kurundaki stabilizasyon devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, yaz aylarında Avrupa'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi etkinliklere rağmen hem gelir hem de turist sayısında hedefleri aşarak çifte rekor kırdı.Ülkemiz 2024'te turist sayısını bir önceki yıla göre yüzde 9.84 artırarak 62.2 milyona çıkarırken, gelirini de yüzde 8.3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara yükseltti. Böyle Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atıldı.Hatırlanacağı üzere 2024 yılının başında 60 milyon turist 60 milyar dolar hedefi belirlenmişti. Yıl boyu Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tüm dünyada yürüttüğü başarılı çalışmalar meyvelerini verirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kasım ayında turizm hedeflerinin yukarı yönlü revize edilerek turist sayısının 61 milyona çıkartıldığını açıklamıştı. Bakanlığın 2024 yılı turizm istatistiklerine göre yükseltilen turist hedefi de aşılarak 62 milyon 269 bin 890'a çıktı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke sıralamasında ilk 5'te Rusya, Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan yer aldı. Rusya 6 milyon 710 bin turistle yine liderlik koltuğunu korurken, Almanya 6 milyon 620 bin turistle ikinci oldu. Yıl boyu başa baş giden liderlik yarışında Almanya 90 bin farkla liderliği Rusya'ya kaptırdı. Son iki yıldır büyük bir atağa geçen İngiltere'den ise bu yıl 4 milyon 433 bin 782 kişi geldi.Turizm verilerinde dikkat çeken bir diğer detay ise Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış oldu. Öyle ki Fransa'dan İspanya'ya, İtalya'dan İsveç'e, İzlanda'dan Lüksemburg'a tüm Avrupa ülkeleri bir önceki yıla göre turist sayısını artırdı. 2024'te toplam Avrupa OECD ülkeleri bir önceki yıla göre yüzde 10.74 artarak 21 milyon 58 bine yükseldi. Böylece Avrupa'dan gelen turist sayısında ilk kez 20 milyon eşiği aşılarak yeni bir rekora imza atıldı.Geçtiğimiz yıl ihracatta belirlenen uzak ülkeler stratejisi hedefi turizmde de etkisini gösterdi. Japonya, Çin gibi ülkelerin Türkiye'ye yönelik talebi bu yıl da yüksek ivmeyle devam etti. 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 177 artış gösteren Çinli turist sayısı, 2024'te de yüzde 65 artışla 409 bin 733'e çıktı. Yine 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 157 artan Japon turist talebi 2024'te de yüzde 70 artarak 134 bin 697'ye yükseldi.Turizmde pozitif veriler sadece turist sayısında değil gelirde de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 11.9 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirleri 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14.5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolara yükseldi. 2018 yılında turizm politikalarında yapılan strateji değişikliği ile önemli hale gelen kişi başı gecelik harcama rakamlarında geçen yıl önemli bir artış sağlandı. 2023 yılında yabancı bir ziyaretçinin kişi başı gecelik harcaması 100 dolar olurken bu rakam yüzde 8'lik artışla 2024'te 108 dolara yükseldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61.1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi. Yılmaz, turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini, geçen yıl 62.2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı. Turizmdeki bu güçlü performansın iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğuna değinen Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır" diye konuştu.Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, başarılı bir 2024 yılına imza atıldığını belirterek, "Türk turizmi, Akdeniz çanağındaki rakip destinasyonların doygun pazarlarına kıyasla hâlâ güçlü bir büyüme potansiyeline sahip. Geldiğimiz noktadan memnunuz, bu yalnızca bir başlangıç" dedi. 2025'te 64 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedeflendiğini hatırlatan Narin, "Erken rezervasyonların pozitif gidişatı ve katıldığımız uluslararası fuarlarda gördüğümüz ilgi sezon için bizi daha iyimser yapıyor" diye konuştu.