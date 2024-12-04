Turizmde ‘Gazprombank’ krizi

Washington yönetiminin Gazprombank'a yaptırımı Türk turizmini de etkiledi. ABD, yaptırımlara dünya çapında yayılmış aynı bankaya ait 6 kardeş kuruluşu da ekleyince Türkiye'de 'Union Pay' kartıyla işlem yapılamaz oldu. Yaptırımlar, Rus turistlerin yurtdışındaki harcamalarını ve banka havalelerini zorlaştırırken Türkiye'ye yönelik tatil planlarını da askıya aldırdı. Turizm Bakanlığı konuya çare üretmek için kolları sıvadı.Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik Orta Asya ve BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancer, Gazprombank ve Çin'in Union Pay ödeme sistemine yönelik yaptırımların, Rus turistlerin yurtdışındaki harcamalarını ve banka havalelerini zorlaştırdığını belirterek, "Rusya'da erken rezervasyon dönemi başladı.Geçen yıl bu dönemlerde erken rezervasyona ciddi bir ilgi vardı. Şu anda hem ülkede kurun yükselişi hem de Union Pay karta gelen yaptırımlar belirsizlikleri artırdı. Erken rezervasyon durma noktasına geldi" dedi. Yaptırımların havacılık sektöründe problemlere yol açtığına dikkat çeken Sancer, sektörün proaktif adımlar atması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Rus turistlere özel indirimler, esnek ödeme yöntemleri ve uygun fiyatlı tatil paketleri sunmak düşüşü sınırlayabilecek stratejiler arasında yer alabilir."Intourist Şirketler Grubu Genel Müdürü İsmail Bölükbaşı da, Rusya'da erken rezervasyona bir ay önce başladıklarını belirterek, "Rezervasyonlar çok iyi gidiyordu ancak iki hafta önce Rusya'da ruble ciddi değer kaybı yaşadı. Yüzde 20'nin üzerindeki bu artış bir anda talebi durdurdu" dedi. Union Pay karta gelen yaptırımların da tedirginlik oluşturduğunu anlatan Bölükbaşı, "2022'de Mir kart kullanılıyordu. Ancak o da yaptırımlar kapsamına girince Türkiye'de kullanılamaz hale geldi. Bir süre durgun gider. Trump göreve başladıktan sonra tablo daha da şekillenir. Turizm Bakanlığımız da konuyu yakın takip ediyor" diye konuştu.Çin menşeli UnionPay, 2022'den bu yana Rusya'da uluslararası işlemler için kullanılan tek sistemdi. Ancak mevcut durum, Rusların yurtdışında para çekme ve harcama yapmasını zorlaştırdı. Rusya vatandaşlarının çözüm olarak başka ülkelerde banka hesapları açmaları öneriliyor. Gazprombank da mudilere nakit para çekme çağrısında bulunuyor.Türkiye'ye en çok turist gönderen ilk 5 ülkede Rusya lider konumda bulunuyor. Bu yılın ocak-ekim döneminde Rusya'dan 6 milyon 249 bin kişi gelirken bunu 6 milyon 83 binle Almanya ve 4 milyon 209 binle İngiltere takip etti.