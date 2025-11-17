Turizmde ‘Go Türkiye’ fırtınası

Türkiye'nin turistik, tarihi ve kültürel noktalarını hayranlık uyandıran içeriklerle tanıtan goturkiye.com, dijital dünyada başarıdan başarıya koşuyor. Platformun YouTube kanalı, 5 milyon 290 bin abone sayısıyla rakip ülke hesapları arasında 1'inci sırada bulunuyor. Son verilere göre, yalnızca YouTube üzerinden sunulan içerikler sayesinde bugüne kadar dünya genelinde 2.5 milyara yakın görüntülenme elde edildi. 1.500'e yakın YouTube içeriği bulunan kanal, her ay on milyonlarca etkileşim alarak Türkiye'nin eşsiz turistik noktalarını 7 kıta ile buluşturuyor.Go Türkiye fırtınası, TikTok'ta da devam ediyor. Platformun TikTok kanalı 4.9 milyon takipçi sayısını aşarak diğer ülke hesapları arasında zirveye yerleşti. Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan platform, bu alanda da dünya ikincisi olarak dikkat çekiyor. Resmi internet sitesi olan goturkiye. com'un yanı sıra söz konusu sosyal medya platformları aracılığıyla dünya kamuoyuna sunulan birbirinden renkli içerikler, her yıl milyonlarca turisti Türkiye'ye çekiyor.Dijitalleşmenin en önemli adımlarından 'Go Türkiye'nin de katkılarıyla birlikte Türkiye bu yıl sonu itibarıyla 64 milyar dolarlık turizm geliri elde ederek çıtayı tarihi bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelindeki etkin tanıtım kampanyalarını bununla da kısıtlamıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg global kanallarda sık sık özel yayınlara ve reklamlara yer verilerek dünyanın dört bir köşesine ulaşılıyor.Dijital dönüşümün ve küresel tanıtım atağının da katkılarıyla Türkiye son 8 yılda turizm istatistiklerini çarpıcı seviyelere taşıdı. 2017'de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inci olan Türkiye, geçen yıl 4'üncü sıraya yerleşti. Turizm gelirleri açısından incelendiğinde ise 2017'de 15'inci sırada bulunan Türk turizmi, geçen yıl ilk 7 arasına girerek tarihi bir başarıya imza attı.