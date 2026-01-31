Turizmde hedefler aşıldı: 65.2 milyar dolar gelir

Türk ekonomisinin "bacasız sanayi" olarak adlandırılan turizm sektörü rekorlara doymuyor. Sektör geçtiğimiz yıl 65 milyar 231 milyon dolar gelir elde ederken, 64 milyon turist ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. 2025'in dördüncü çeyrek verilerini ve 2026'nın turizm hedeflerini düzenlenen basın toplantısında açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İçinde bulunduğu ateş çemberine rağmen ülkemiz 2025 yılını turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı" dedi. Bakan Ersoy, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Mehmet Nuri Ersoy, kişi başı gecelik gelirin önemine de işaret ederek, "Bir yabancı ziyaretçi bir de yurt dışı yerleşik vatandaşların verileri var. 2017 sonunda 82.8 dolarla devraldık. Geçen sene 108.4 dolara geldi. Bu sene de 114 dolarla kapattık. Geçen seneyle kıyasladığımızda kişi başı gecelik gelirde yüzde 5.2'lik bir artış oldu. 2017'ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38'lik bir artış olmuş" şeklinde konuştu.Turizm gelirinin 2024'te 61 milyar 100 milyon dolar olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, "Bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu 2024'e göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk geliyor" diye konuştu. Bakan Ersoy, "Orta Vadeli Program'da belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar. Burada özellikle bazı pazarlara dikkat çekmek istiyorum. Amerika kıtasında Kanada ve ABD, Avrupa kıtasında İrlanda, İspanya ve İtalya, yakın Asya'da Rusya Federasyonu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore ve Çin çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak. Özellikle Çin pazarının çok ciddi oranda rekorla bu yıl büyümesini öngörüyoruz. Bu bağlamda da Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de sekizinci sıradayken 2024'te dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti. Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının, dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını aktararak, Türkiye'nin bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini vurguladı. Ersoy, şunları kaydetti: "GoTurkiye sitesinden de gözlemleyebilirsiniz. Türkiye, 60'tan fazla ürünle turizm sahasına çıktı. Eskiden sadece belli başlı kaynak destinasyonlardan ziyaretçi alırken şimdi büyük bir strateji değişikliğine gittik. Türk Hava Yolları ve diğer taşıyıcılarımızla artık kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta, her destinasyon bizim için hedef destinasyon. Turizm Geliştirme Ajansı'yla 200'e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik. Bundan sonra sadece nicelik değil artık nitelik de önemli hale gelecek."Bakan Ersoy, 2025'te çok yoğun erken rezervasyon alındığını, küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymaları yaşandığını, sezonun geç başlayıp geç bittiğini, bundan sonra stratejilerin buna göre yapılması gerektiğini aktardı. Hindistan-Pakistan Savaşı'nın da Hindistan'dan gelen turistlerin yanı sıra İngiltere'den gelen Hint kökenli ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini kaydeden Ersoy, İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş dolayısıyla da erken rezervasyonlarda yüzde 20'ye varan iptal yaşandığını dile getirdi.Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlarına da işaret eden Ersoy, "Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.7'lik (2024) ortalama kalış süresi var. Bu sene de (2025) 10.7'lik bir kalış süresi oldu. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha aşağı gidecek. Ortalama ürün çeşitliliğinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey. Sağlıksız bir şey değil. Doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında" diye konuştu.