Türk balesinde uluslararası gurur! Bakan Ersoy, Nilay Tahiroğlu’nu tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu ile Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye, Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan da katıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki sanatçıyı da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.