Türk çayına küresel talep arttı! 51 ülkeye, 2 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

51 ÜLKEYE ÇAY İHRAÇ EDİLDİ
AA muhabirinin DKİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den ocak ayında 51 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildi.
EN FAZLA İHRACAT İNGİLTERE'YE
Ocak ayında en fazla çay ihracatı 891 bin 117 dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeyi 283 bin 455 dolarla Almanya ve 114 bin 743 dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
Veriler, Türk çayına yönelik talebin yılın ilk ayında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koydu.