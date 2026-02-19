Türk çayına küresel talep arttı! 51 ülkeye, 2 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Türkiye'nin Ocak 2026'daki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 2 milyon 106 bin 517 dolara yükseldi. Geçen yılın ocak ayında 1 milyon 267 bin 973 dolar olan dış satım, bu yıl önemli bir artış kaydetti.