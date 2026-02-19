Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.02.2026 11:35 Son Güncelleme: 19.02.2026 11:36

Türk çayına küresel talep arttı! 51 ülkeye, 2 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Türkiye'nin Ocak 2026'daki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 2 milyon 106 bin 517 dolara yükseldi.

Türkiye'nin Ocak 2026'daki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 2 milyon 106 bin 517 dolara yükseldi. Geçen yılın ocak ayında 1 milyon 267 bin 973 dolar olan dış satım, bu yıl önemli bir artış kaydetti.

51 ÜLKEYE ÇAY İHRAÇ EDİLDİ

AA muhabirinin DKİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den ocak ayında 51 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildi.

MİKTAR BAZINDA DA ARTIŞ VAR

İhracattaki yükseliş miktar bazında da görüldü. Geçen yıl ocakta 208 ton olan çay ihracatı, bu yıl yüzde 28 artarak 267 tona çıktı. Böylece hem değer hem de miktar açısından artış yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT İNGİLTERE'YE

Ocak ayında en fazla çay ihracatı 891 bin 117 dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeyi 283 bin 455 dolarla Almanya ve 114 bin 743 dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Veriler, Türk çayına yönelik talebin yılın ilk ayında güçlü bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

