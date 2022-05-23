Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak projeye 30 yerli firma damgası! Hizmet tarihleri belli oldu

PROJEDE YAKLAŞIK 30 YERLİ FİRMA GÖREV ALDI

Yaklaşık 30 yerli firmanın görev aldığı projede, birçok yerli firmaya teknoloji transferleri yapılarak, önümüzdeki yıllarda denizaltı platformları ve su altı araçlarında kullanılacak sistem ve cihazların tasarım, üretim ve testlerini yapabilme kabiliyetleri kazandırıldı.

Proje kapsamında yürütülen teknoloji transferi, altyapı geliştirme ve yerlileşme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarından biri, STM firmasının Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait "Agosta 90B" yarı ömür modernizasyonları için açılmış uluslararası ihalenin kazanılmasıyla görüldü.

Bu sözleşme ile ilk defa bir yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. İlk kez denizaltı tasarım, mühendislik hizmetleri ile çeşitli sistemlerin ihracatına kapı aralanmış olup, yerli ve milli imkanlarla birçok firma tarafından üretilmiş ürünler diğer ülkelerin envanterine girdi.

Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri de gerçekleştirilirken, yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde başlanıldı.