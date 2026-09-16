Türk Ekonomileri 2025 Raporu yayımlandı: Yeşil dönüşüm için ortak vizyon

TÜRK DÜNYASININ YEŞİL DÖNÜŞÜM POTANSİYELİ ANALİZ EDİLDİ

Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli ile yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan çalışmaya, İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de katkı sağladı.

Rapora ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları katkı sundu.

Çalışmada, Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmelere yer verildi.