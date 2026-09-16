Türk Ekonomileri 2025 Raporu yayımlandı: Yeşil dönüşüm için ortak vizyon

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan "Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu", "Yeşil Ekonomiye Geçiş" temasıyla yayımlandı.
Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu iş birliğinde hazırlanan rapor, Türk Akademisi tarafından kamuoyuna sunuldu.
TÜRK DÜNYASININ YEŞİL DÖNÜŞÜM POTANSİYELİ ANALİZ EDİLDİ
Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli ile yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.
Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan çalışmaya, İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de katkı sağladı.
Rapora ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları katkı sundu.
Çalışmada, Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmelere yer verildi.
TÜRK YEŞİL VİZYONU KAPSAMINDA ORTAK ADIMLAR
Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Yeşil Mutabakata Uyum vizyonu doğrultusunda, 6 Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen 11. TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen "Türk Yeşil Vizyonu" çerçevesinde Türk dünyasında yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda çevre dostu üretim ve ticaretin geliştirilmesi, yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
TÜRK DÜNYASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ
Raporda ortaya konulan değerlendirmelerin, TDT 2040 Vizyonu doğrultusunda Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşmasına yönelik ortak çalışmalara katkı sağlaması amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı, Türk dünyasının ortak ekonomik geleceğine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.
Bakanlık, raporun hazırlanmasına katkı sunan Türk Akademisi, TDT Genel Sekretaryası, ERCNET üyesi araştırma merkezleri, Türk Yatırım Fonu ve ilgili kurumlara teşekkür etti.
Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu, Türk Akademisi'nin internet sitesinden erişime sunuldu.