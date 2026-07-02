Türk Eximbank’tan 830 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, uluslararası piyasalardaki güçlü kredi itibarı ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koyan yeni bir sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

32 ULUSLARARASI BANKA KATILDI

Avro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem kapsamında 830 milyon dolar tutarında kaynak sağlanırken, sendikasyon kredisi yüzde 129 yenileme oranıyla sonuçlandı. İşleme 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı.

Uluslararası finans piyasalarında jeopolitik risklerin ve finansman maliyetlerindeki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde tamamlanan işlem, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Eximbank'a ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme perspektifine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu kaynak, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan reel sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak.

2026'DA TOPLAM DIŞ KAYNAK TUTARI 5,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türk Eximbank, yılın başından bu yana uluslararası kredi ve sermaye piyasalarındaki etkin fonlama stratejisini sürdürerek toplam dış kaynak tutarını 5,1 milyar dolara yükseltti. Banka, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısıyla ihracatçılara daha rekabetçi kaynak sağlamayı sürdürürken, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunan en önemli finans kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli bölümü sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı. Çevre dostu ürün ihracatı gerçekleştiren KOBİ'ler ile ihracatçı kadın girişimcileri de destekleyen Türk Eximbank, ihracat finansmanını yalnızca ekonomik büyümenin değil, yeşil dönüşümün, kapsayıcı kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin de önemli araçlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör