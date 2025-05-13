Türk FSRU’ya ilk yurtdışı görev

BOTAŞ'a ait bir FSRU (Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi) ilk kez Türkiye sınırları dışına çıkarak yaz aylarında Mısır'da görev yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirterek "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurtdışında dönemsel görev yapacak. Böylece ülkemizin ve Mısır'ın doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak verimli bir kullanım modeli devreye alınacak" dedi. ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLECEKBakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Ankara'da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede 'Hidrokarbonlar ve Madencilik Alanlarında Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptına göre; deniz ve kara sahalarında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde fırsatlar değerlendirilecek. Madencilik sektöründeki yatırımlar teşvik edilecek ve iş birliği güçlendirilecek. Bakan Bayraktar, "Petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak projeler yürüteceğiz" dedi.