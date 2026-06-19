Türk girişimleri We Make Future 2026’da küresel yatırımcılarla buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 24-26 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek girişimler, küresel yatırımcılar ve teknoloji ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelecek.

TÜRK GİRİŞİMLERİ ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Türkiye Pavyonu (kurumsal temsil alanı) bünyesinde yer alacak Madlen, Bomensoft, Pixselect, Text2Test, Werover, Pabli ve Messagegate, uluslararası yatırımcılar, teknoloji şirketleri, girişim sermayesi fonları ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ TANITILACAK

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini ve teknoloji odaklı büyüme potansiyelini uluslararası paydaşlara tanıtmayı hedefleyen Türkiye Pavyonu, katılımcı girişimlere küresel ölçekte görünürlük sağlayacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek yatırımcı görüşmeleri, iş geliştirme toplantıları ve ağ oluşturma faaliyetleriyle Türk girişimlerinin uluslararası iş birliklerini artırması ve yeni pazarlara açılması amaçlanıyor.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA YATIRIMLAR İÇİN GÜÇLÜ MERKEZ" VİZYONU

Program, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" vizyonu kapsamında yürütülüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilecek temasların, Türk girişimlerinin uluslararası yatırım ağlarıyla daha güçlü bağlar kurmasına ve yeni iş birlikleri geliştirmesine katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca organizasyonun, Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin küresel ölçekte tanıtımına da destek vermesi hedefleniyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Yapay zeka, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında dünyanın önde gelen organizasyonları arasında gösterilen WMF, her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.

Etkinlik, 2025 yılında 73 binden fazla katılımcıya, 90'ın üzerinde ülkeden temsilciye ve 700'den fazla sponsor ile şirkete ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ayrıca 3 binden fazla girişimcilik ve açık inovasyon paydaşı yer aldı.

Girişimler ile yatırımcılar arasında doğrudan bağlantılar kurulmasına imkan tanıyan WMF, küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör