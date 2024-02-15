Türk girişimlerine ABD’de eğitim

Türk Telekom, Türkiye'deki genç girişimleri dünya pazarlarına açtı. Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti. Genç girişimciler, ABD'de Stanford Üniversitesi'nde eğitim alıyor. PİLOT girişimlerinin, bir dizi konferans, uygulamalı çalışma oturumları ve network sağlama amacıyla Stanford Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından bilgi aldığı programın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Dijitalleşmeyi, ülkemizi dünyaya ve geleceğe bağlamak olarak görüyoruz. Bu kapsamda; yenilikçi ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla yepyeni rotalar çiziyoruz. Teknolojiyi üretmenin yanında ihraç etme misyonumuz ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her hamlede varız" dedi.Global başarılara imza atacak daha fazla girişime destek olarak Türkiye'den yeni Unicorn'lar çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Önal, "Küresel çapta girişimlerin doğum yeri olan Stanford Üniversitesi'nin programıyla girişimlerimiz, dünya arenasındaki yerlerini daha da sağlamlaştıracak. Yerli teknoloji girişimlerinin dünya arenasında yükselişini ve ekosistemi küreselleştirecek yatırımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Türk Telekom Ventures ile önde gelen girişimcilik merkezleri ve ekosistemleriyle stratejik iş birlikleri kurarak, küresel ağlarını genişlettiklerini anlatan Önal, şöyle konuştu: "Bu kapsamda; Stanford Üniversitesi'nde özel olarak tasarlanan girişimcilik programı, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli bir katkı sağlayacak. Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'da bulunan ofisi girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir durak. Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bu kapsamda; sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zekâ destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz. Emeklerimizin karşılığını, desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açılıp küresel başarılara imza atmalarına şahitlik ederek alıyoruz. Türk Telekom Ventures yatırımlarımızdan dijital pataloji alanında tanı desteği sağlayan Virasoft, dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ederken, bir diğer girişimimiz eğitim platformu MentalUP, bugün 120'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip. Sentetik Veri Anonimleştirme teknolojisi çözümü sunan Syntonym, ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi amaçlıyor."