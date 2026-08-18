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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Türk hamsisini en çok Belçika aldı

Türk hamsisini en çok Belçika aldı
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KARADENİZ'İN simge balıklarından hamsi, Türkiye'ye milyonlarca dolarlık döviz kazandırdı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Türkiye, 2026 yılının ilk 7 ayında 20 ülkeye 3 bin 286 ton hamsi sattı. İhracattan elde edilen gelir 10.8 milyon doları aşarken, en fazla hamsi gönderilen ülke Belçika oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'den 3 bin 286 ton hamsi ihraç edildi. Bu satışlardan 10 milyon 888 bin 755 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye, 1.876 ton hamsi ihracatı karşılığında 8.5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türk hamsisini en çok Belçika aldı
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