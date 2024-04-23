Türk Hava Kurumu’ndan 23 Nisan’a özel havacılık şenliği

Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Eğitim Merkezi'nde model uçak uçuşlarının gösterileri öğrenciler tarafından dikkatle izlendi. Maket jet uçaklarının uçuşu ve çıkardığı sesle heyecanlanan öğrenciler uçakları yakından inceleme fırsatı yakaladılar. Öğrencilere ayrıca Türk Hava Kurumu'na ait Cessna Uçağı ile alanda bulunan Gyrocopter hakkında bilgiler verildi.

THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken yaptığı konuşmasında, "Bugün 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok daha canlı, şok daha mutlu kutlanması için Türk Hava Kurumu olarak öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Amacımız, öğrencilerimize havacılığı tanıtmak, havacılığı sevdirmek. Öğrencilerimizin gelecekte havacılık ile ilgili ufuklarını genişletmeleri için Türk Hava Kurumu'nun her türlü faaliyetlerinden faydalanabilirler" dedi.

Şenliğe katılan öğrenciler öğretmenleri ile birlikte gösteri uçuşları sonrası maket uçaklar başta olmak üzere diğer uçakları da yakından tanıma fırsatı buldular ve Türk Hava Kurumu'nun organizasyonu için teşekkürlerini sundular.