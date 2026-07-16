Türk hava sahası 1 dakika bile boş kalmadı! 14 saniyede bir üstümüzden bir uçak geçti

Türkiye, hava ulaşımında büyümesini sürdürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde Türk hava sahasında toplam 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti. Bu uçuşların 237 bin 919'unu transit üst geçişler oluşturdu.
Artan hava trafiğiyle birlikte Türkiye semalarından geçen uçak sayısı dikkat çekerken, hesaplamalara göre ülke hava sahasından her 14 saniyede bir uçak geçti.
TRANSİT UÇUŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
İlk altı ayda iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda ise 404 bin 197 uçuş gerçekleşti.
Bunlara transit üst geçişler de eklendiğinde toplam uçuş sayısı 1 milyon 113 bin 986'ya ulaştı. Bu tablo, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun hava ulaşımındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.
175 ÜLKEYE UÇUŞ AĞI
Son yıllarda havacılık alanında önemli yatırımlara imza atan Türkiye'nin hava ulaşımında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81'den 175'e yükseldi.
2002 yılında dış hatlarda 50 ülkeye ve 60 noktaya uçuş yapılırken, bugün 175 ülke ve 356 noktaya hava bağlantısı sağlanıyor.
Aynı dönemde hava yolunu kullanan yolcu sayısı da önemli ölçüde arttı. 2002 yılında iç ve dış hatlarda toplam 34,5 milyon olan yolcu sayısı, 2026'nın ilk altı ayında 112 milyona yaklaştı.
"HAVALİMANI SAYISINI 60'A ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tarih boyunca kıtaların ve önemli ulaşım koridorlarının kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, havacılık yatırımlarının süreceğini söyledi.
2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden açacağız. Etimesgut Havalimanı, NATO Zirvesi dolayısıyla hizmet vermeye başladı. Trabzon'a da deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı yapacağız." dedi.
"HAVACILIK SEKTÖRÜNE YATIRIMLAR SÜRECEK"
Türkiye'nin dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, son 22 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunun "halkın yolu" haline geldiğini vurguladı.
Uraloğlu, "4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz." ifadelerini kullandı.
Havacılık yatırımlarının devam edeceğini belirten Uraloğlu, "Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz." diye konuştu.