Türk hava sahası 1 dakika bile boş kalmadı! 14 saniyede bir üstümüzden bir uçak geçti

TRANSİT UÇUŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

İlk altı ayda iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda ise 404 bin 197 uçuş gerçekleşti.

Bunlara transit üst geçişler de eklendiğinde toplam uçuş sayısı 1 milyon 113 bin 986'ya ulaştı. Bu tablo, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun hava ulaşımındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.