Türk Hava Yolları Ermenistan seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul-Erivan hattındaki seferlerine 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak başlayacak. Şirketin planlamasına göre, yolcu talebindeki artış doğrultusunda hat üzerindeki kapasite kademeli olarak artırılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç: "Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor." ifadelerine yer verdi.

İlgili seferin kış tarifesinde İstanbul-Erivan seferinin TK358, Erivan-İstanbul seferinin ise TK359 sefer sayısı ile yapılacağı öğrenilirken yaz tarifesinde ise Mayıs 2026 itibariyle TK360 İstanbul-Erivan ile TK361 Erivan-İstanbul seferlerinin de ekleneceği kaydedildi.

Bu kapsamda, 14 Mayıs 2026'dan itibaren İstanbul-Erivan seferlerinin haftalık frekansı 10'a yükseltilecek. Yaz sezonunun ilerleyen döneminde ise frekans artışı devam edecek ve 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla seferler haftada 14 frekans olarak icra edilecek.