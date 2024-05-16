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Giriş Tarihi: 16.5.2024 10:20 Son Güncelleme: 16.5.2024 10:49

Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Taş Tepeler Projesinin ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’na teşekkür etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu

Türkiye'nin kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayamaya devam eden Türk Hava Yolları bu kez rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Şanlıurfa değerlerinin küresel tanıtımına katkı sunacak olan Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi'nin 2024-2029 yılları arasındaki Ana Sponsoru oldu.

Göbeklitepe, Karahantepe ve Gürcütepe gibi 12 arkeolojik alanı içine alan Taş Tepeler Projesi için atılan adımın önemine değinen Vali Hasan Şıldak, "Şehrimizin marka değeri olan böylesine önemli bir arkeolojik çalışma dahilinde ülkemizin gururu Türk Hava Yolları'nın sponsorluk anlaşması bizim için çok değerli. Göbeklitepe'yi de içine alan Şanlıurfa'daki 12 arkeolojik alanını kapsayan Taş Tepeler Projesinin 2024-2029 yılları arasındaki Ana Sponsoru Türk Hava Yolları. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan bu eşsiz kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlayacak olan Türk Hava Yollarına Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu
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