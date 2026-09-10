Türk Hava Yolları’nın iştirakinden ağustosta rekor performans

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS), 2026 yılı ağustos ayında hizmet verdiği tüm istasyonlarda rekor kırdı. TGS, ağustos ayında 92 bin 161 uçuş ve 15 milyon 336 bin 188 yolcuya hizmet vererek kuruluşundan bu yana aylık bazda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaştığını duyurdu.

Şirket, 2025 yılının ağustos ayına kıyasla operasyonel süreçlerde gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde 2026 Ağustos'ta yüzde 6,6 verimlilik artışı sağlandığını bildirdi.

15 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET

TGS'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, ağustos ayında ulaşılan rekor rakamların operasyonel mükemmeliyet, güçlü insan kaynağı ve hizmet kalitesinin sonucu olduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. 2026 yılı Ağustos ayında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda; 92 bin 161 uçuşa, 15 milyon 336 bin 188 yolcuya hizmet sunarak kuruluşumuzdan bu yana aylık bazda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaştık. 2025 yılı Ağustos ayına kıyasla, operasyonel süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle ağustos 2026'da yüzde 6,6 verimlilik artışı sağladık. Bu tarihi başarı; sahadaki özverinin, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir iş birliğinin en somut göstergesi oldu.

Rekorlarla büyüyen bu başarı yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz" denildi.

TGS'DEN VERİMLİLİK ARTIŞI

Şirket açıklamasına göre ağustos ayında elde edilen rekorun yanı sıra operasyonel süreçlerdeki iyileştirmelerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 verimlilik artışı sağlandı.

TGS, ulaşılan sonuçların sahadaki çalışanların özverisi, ekip çalışması ve iş ortaklarıyla sürdürülen iş birliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör