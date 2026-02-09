Türk hisselerine yabancı ilgisi sürüyor

Geçtiğimiz hafta MSCI Türkiye Endeksi'ni takip eden bu ETF'ye 6,2 milyon dolarlık yeni sermaye aktı. Fonun toplam büyüklüğü ise 345 milyon dolara ulaştı. 2026 yılının başından bu yana yatırımcılardan gelen toplam kaynak miktarı 100,8 milyon doları buldu.

Piyasadaki iyimserliği destekleyen bir diğer gösterge ise fon hisselerindeki "açığa satış" oranının son iki yılın en düşük seviyelerine inmiş olması oldu.

2025 yılında gelişmekte olan piyasaların genel toparlanmasının gerisinde kalan Türk hisseleri, 2026'da küresel ölçekte en çok kazandıran varlıklar arasında yer aldı. Analistler, Türk şirketlerinin cazip değerleme oranları ve düşük çarpanlarının, yabancı fon yöneticilerini Türkiye piyasasına geri çektiğini vurguluyor. Güncel rakamlar, yılbaşından bu yana uluslararası yatırımcıların Türk borsasına net 1,5 milyar dolarlık sermaye yatırdığını gösteriyor.